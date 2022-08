Per comprare la panna montata dovremo avere 21 anni: la nuova legge è ai limiti dell’assurdo (Di lunedì 29 agosto 2022) Da adesso in poi bisogna avere almeno 21 anni per acquistare la panna montata: la nuova legge spiazza i cittadini. Da ora in poi alcuni negozi non potranno vendere la panna montata ai minori di 21 anni. Strano ma vero, non si parla più di alcolici e tabacco, ma adesso anche per acquistare un prodotto come questo verrà richiesta la carta d’identità. Foto da CanvaI negozi dello Stato di New York richiederanno ai clienti di fornire un documento identificativo per acquistare della panna spray. La legge, promossa dal senatore Joseph Addabbo Jr., vieta ai minori di 21 anni di acquistare la panna montata a causa del rischio di abuso dell’inalatore. Ma ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 29 agosto 2022) Da adesso in poi bisognaalmeno 21per acquistare la: laspiazza i cittadini. Da ora in poi alcuni negozi non potranno vendere laai minori di 21. Strano ma vero, non si parla più di alcolici e tabacco, ma adesso anche per acquistare un prodotto come questo verrà richiesta la carta d’identità. Foto da CanvaI negozi dello Stato di New York richiederanno ai clienti di fornire un documento identificativo per acquistare dellaspray. La, promossa dal senatore Joseph Addabbo Jr., vieta ai minori di 21di acquistare laa causa del rischio di abuso dell’inalatore. Ma ...

