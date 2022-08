Pentathlon | i convocati dell’Italia per gli Europei 15 azzurri impegnati in Ungheria tra gara individuale e staffetta

(Di lunedì 29 agosto 2022) Si è concluso il raduno della Nazionale Senior dimoderno a Sestriere in preparazione dei Campionati2022, previsti dal 13 al 19 settembre a Szekesfehervar, in. Il team italiano ha disputato giornate di lavoro intense con focus su tiro, scherma, nuoto e corsa e, nell’ultima settimana di ritiro, anche sull’equitazione. “Ringraziamo il Comune di Sestriere per l’ospitalità e Gianfranco, il proprietario dell’Hotel Lago Losetta, sempre disponibilissimo, e che, tra le altre cose, ci ha messo a disposizione 24 ore su 24 il palazzetto e la pista. Un grazie anche all’Accademia Scherma Marchesa Torino che ci ha ospitato due volte in ritiro. Adesso occhi puntati suglicon l’obiettivo di far bene, verificare il lavoro fatto a Sestiere, raccogliere le ultime informazioni e definire la ...

Luxgraph : Pentathlon, l'Italia fa rotta verso gli Europei in Ungheria: i 15 convocati - sportface2016 : #PentathlonModerno #Europei2022 | La lista dei 15 convocati azzurri -

Corriere dello Sport

Tutto pronto per la partenza dei Mondiali senior dimoderno , che si svolgeranno dal 24 al 31 luglio ad Alessandria d'Egitto . ' Siamo giunti ... IINDIVIDUALE FEMMINILE Maria Lea Lopez (Carabinieri), Elena Micheli (Carabinieri), Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro) e Francesca Tognetti (Carabinieri) STAFFETTA FEMMINILE Alessandra Frezza (... Pentathlon, i 15 convocati dell’Italia per gli Europei in Ungheria Si conclude il raduno della Nazionale Senior di pentathlon moderno a Sestriere (Torino). Quattordici atleti azzurri hanno affrontato tre settimane in altura per preparare al meglio il prossimo impegno ...La Nazionale conclude il ritiro a Sestriere. Il Direttore Tecnico azzurro Valentini ritrova anche Irene Prampolini dopo 7 mesi di stop per infortunio ...