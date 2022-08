Penélope Cruz nel trailer de L’immensità, il film di Emanuele Crialese presentato a Venezia 79 (Di lunedì 29 agosto 2022) : nel cast anche Luana Giuliani e Vincenzo Amato Diffusi il trailer e il poster de L’immensità, il film di Emanuele Crialese presentato a Venezia 79: nel cast Penélope Cruz, Luana Giuliani, Vincenzo Amato, Patrizio Francioni, Maria Chiara Goretti, Penelope Nieto Conti, Alvia Reale, India Santella, Mariangela Granelli e Valentina Cenni. Distribuito in Italia da Warner Bros. Pictures, il film arriva nelle sale il 15 settembre. La storia Roma, anni 70: un mondo sospeso tra quartieri in costruzione e varietà ancora in bianco e nero, conquiste sociali e modelli di famiglia ormai superati. Clara e Felice si sono appena trasferiti in un nuovo appartamento. Il loro matrimonio è finito: non si amano più, ma non riescono a ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 29 agosto 2022) : nel cast anche Luana Giuliani e Vincenzo Amato Diffusi ile il poster de, ildi79: nel cast, Luana Giuliani, Vincenzo Amato, Patrizio Francioni, Maria Chiara Goretti, Penelope Nieto Conti, Alvia Reale, India Santella, Mariangela Granelli e Valentina Cenni. Distribuito in Italia da Warner Bros. Pictures, ilarriva nelle sale il 15 settembre. La storia Roma, anni 70: un mondo sospeso tra quartieri in costruzione e varietà ancora in bianco e nero, conquiste sociali e modelli di famiglia ormai superati. Clara e Felice si sono appena trasferiti in un nuovo appartamento. Il loro matrimonio è finito: non si amano più, ma non riescono a ...

L'Immensità, il trailer ufficiale del film. Il nuovo film dell'acclamato regista Emanuele Crialese con il Premio Oscar Penélope Cruz. In concorso a Venezia 79 e dal 15 settembre al cinema.

Festival di Venezia 2022: le super star internazionali. Ci saranno molte prime volte e anche tanti ritorni: è il caso della meravigliosa Penelope Cruz, che quest'anno è presente con due film: si tratta di On the Fringe (di Juan Diego Botto) e L'immensità.