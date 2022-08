Pechino posiziona la “Coda del drago” | dopo Gibuti | nuova base alle isole Salomone

(Di lunedì 29 agosto 2022)la Cina sta conquistando un'altrastrategica permanente, a soli duemila chilometri dcoste australiane. La povertà delledel Pacifico e il disinteresse occidentale hanno portatoa poter creare in quell'area un forte interferenza politica basata essenzialmente sulla disinformazione e il dominio finanziario. All'inizio di agosto una società statale cinese aveva negoziato l'acquisto di un'area portuale con tanto di pista di atterraggio situata nelle poverissime, una serie di strutture inizialmente costruite dagli americani nella seconda guerra mondiale, non lontane da Guadalcanal, dove esiste una foresta di latifoglie. Si tratta di due ...

Le migliori università nel mondo Tra gli atenei asiatici, spicca l'Università di Tokyo , al 24mo posto mentre la Tsinghua University, a, cresce di due posizioni, e sicome seconda ...Magari, ancora, nella Città Proibita a, nelle ampie sale della Corte dell'Imperatore. È il ... Accompagna eun uomo in nero e una donna in soprabito rosso, due attori manichini prime ...Il Giappone si arma contro la Cina. Tokyo sta valutando di posizionare più di mille missili a lungo raggio per rispondere a un eventuale attacco di Pechino. Si tratta di un aggiornamento ...