"Peccato". Renzi, nostalgia canaglia di Salvini: il video che lo conferma | Guarda (Di lunedì 29 agosto 2022) nostalgia, nostalgia canaglia… Che Matteo Renzi ne stia provando un po', adesso che si ritrova in panchina? In questa campagna elettorale l'ex premier si è infatti defilato per lasciare le luci della ribalta a Carlo Calenda, a cui è stato affidato il compito di guidare il terzo polo verso le elezioni del 25 settembre. "Peccato che non ci siano veri confronti all'americana", ha scritto Renzi in un tweet, rievocando lo scontro con Matteo Salvini avvenuto a Porta a Porta, su Rai1, il 15 ottobre 2019. In quell'occasione il duello "Matteo vs Matteo" fu particolarmente acceso: tante scintille ma nessun colpo basso nella sfida televisiva davanti a Bruno Vespa. Il riferimento del tweet di Renzi è da ricercare in quanto accaduto tra Enrico Letta e ...

