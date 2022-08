Pavel Nedved se la spassa (senza niente di scandaloso) e i social impazziscono e litigano come per un gol in finale – Il video (Di lunedì 29 agosto 2022) Una serie di video che ritraggono l’ex calciatore e vicepresidente della Juventus Pavel Nedved sta circolando sul web. I filmati ritraggono Nedved in atteggiamenti intimi con tre donne all’interno di un locale. L’ex centrocampista balla una specie di “trenino” con tanto di palpeggiamenti mentre le altre donne sembrano ridere. Oltre a questo ci sono altri due filmati in cui un uomo biondo cammina barcollando e si regge in piedi a fatica e poi entra in quello che sembra il locale della festa. su Open Leggi anche: I 13 milioni, gli uomini con il fucile e il presunto sortilegio per Mbappé: cosa c’è dietro il presunto ricatto a Pogba – Il video Lo schiaffo a Spalletti dopo Fiorentina-Napoli: «Hanno insultato mia madre per tutta la partita» – Il video Juventus, Milik è arrivato a ... Leggi su open.online (Di lunedì 29 agosto 2022) Una serie diche ritraggono l’ex calciatore e vicepresidente della Juventussta circolando sul web. I filmati ritraggonoin atteggiamenti intimi con tre donne all’interno di un locale. L’ex centrocampista balla una specie di “trenino” con tanto di palpeggiamenti mentre le altre donne sembrano ridere. Oltre a questo ci sono altri due filmati in cui un uomo biondo cammina barcollando e si regge in piedi a fatica e poi entra in quello che sembra il locale della festa. su Open Leggi anche: I 13 milioni, gli uomini con il fucile e il presunto sortilegio per Mbappé: cosa c’è dietro il presunto ricatto a Pogba – IlLo schiaffo a Spalletti dopo Fiorentina-Napoli: «Hanno insultato mia madre per tutta la partita» – IlJuventus, Milik è arrivato a ...

