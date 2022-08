Paura per Paola Turci: "trauma cranico". Cosa è successo, concerto annullato (Di lunedì 29 agosto 2022) Tanta Paura per Paola Turci, che, dopo una brutta caduta, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale. Nelle scorse ore, infatti, la notizia ha fatto tremare i suoi fan: la cantante, dopo una brutta caduta, ha riportato un trauma cranico, che la costringerà a stare a letto per diversi giorni. Turci però ha subito rassicurato i suoi fan con un messaggio postato su tutti i suoi canali social: “Sto bene, è stata una brutta caduta e ho riportato un trauma cranico, sono in ospedale e ne avrò per qualche giorno” ha scritto. “Ora sono un po' rimba e non riesco a raccontarvi ma lo farò. Mi spiace per il concerto a Forlì ma farò di tutto per recuperarlo, se possibile”. Così l'artista ha anche annunciato una pausa forzata, che la porterà ad ... Leggi su iltempo (Di lunedì 29 agosto 2022) Tantaper, che, dopo una brutta caduta, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale. Nelle scorse ore, infatti, la notizia ha fatto tremare i suoi fan: la cantante, dopo una brutta caduta, ha riportato un, che la costringerà a stare a letto per diversi giorni.però ha subito rassicurato i suoi fan con un messaggio postato su tutti i suoi canali social: “Sto bene, è stata una brutta caduta e ho riportato un, sono in ospedale e ne avrò per qualche giorno” ha scritto. “Ora sono un po' rimba e non riesco a raccontarvi ma lo farò. Mi spiace per ila Forlì ma farò di tutto per recuperarlo, se possibile”. Così l'artista ha anche annunciato una pausa forzata, che la porterà ad ...

