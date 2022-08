(Di lunedì 29 agosto 2022) Una analisi preoccupata, anche perché lo sanno anche i sassi che il Cremlino userà il caro - bollette e la paura della gente di impoverirsi per avere più sostegno nell'occupazione dell' Ucraina , ...

globalistIT : - blame_theartist : Elezioni, il politologo Pasquino: “Campagna senza idee e senza vita”. E su Meloni: “Con lei l’Italia perderà soldi… -

Si tratta, secondo il professor Gianfranco, di un pericolo concreto ma sottovalutato,quale i politici dovrebbero prendere posizione. "Il rischio dell'astensionismo c'è - osserva il ...Perché, professorPerché se condotto con metodi decenti, rappresenta un metodo ... Naturalmente ho molto da direfatto che Piero Fassino va a fare il parlamentare del Veneto dopo aver ... Pasquino sul voto del 25 settembre: “Il vero rischio non è l’astensionismo ma le interferenze russe” Il professore emerito di Scienza della Politica all'università di Bologna: "Chi ha avuto rapporti ambigui con Putin li dovrebbe rinnegare pubblicamente" ...Piero Bucchi ha parlato alla Nuova Sardegna della sua nuova Dinamo Sassari: "Federico Pasquini mi ha presentato una lista di 15-20 nomi per ruolo, ho fatto una scrematura in base alla caratteristiche, ...