Parte la X edizione dello Startup Builder: ecco come candidarsi e le novità dell'ultima edizione (Di lunedì 29 agosto 2022) Startup Geeks amplia e rinnova lo Startup Builder ed entra a far Parte degli investitori, con 15mila euro da investire nelle idee più innovative che si candideranno Il mondo Startup cresce e convince. Secondo l'ultimo report redatto dal MISE non solo il numero delle Startup è in aumento, ma tutto il settore risulta sempre più diversificato e capace di attrarre capitali esteri. Nei primi mesi del 2022, i finanziamenti promossi che hanno coinvolto Startup italiane hanno raggiunto i 968 milioni di euro circa, registrando un incremento del 46,5% rispetto ai 661 milioni del primo semestre dell'anno scorso. Sempre secondo lo stesso report, prevale un dato interessante: il 75,8% delle Startup innovative fornisce servizi alle imprese e, in particolare, ...

