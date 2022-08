Parma | il Burnley supera il Nantes per Karamoh

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo Secondo quanto riportato da Media Foot , ilavrebbe superato il Nantes nella corsa a Karamoh del...30 PAOK - Panetolikos 20:45 INGHILTERRA CHAMPIONSHIP Birmingham - Wigan 16:00- Blackpool ...45 Sassuolo - Lecce 20:45 ITALIA SERIE B Ascoli - Spal 20:45 Genoa - Benevento 20:45 Perugia -... Parma, non solo Burnley per Karamoh. Sirene anche da Francia e Spagna per l'attaccante Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...