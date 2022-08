'Par Condicio', ovvero la querelle di ogni campagna elettorale (Di lunedì 29 agosto 2022) AGI - All'inizio fu la clamorosa scelta nel 1978 del silenzio in tv di Marco Pannella ed Emma Bonino, imbavagliati per 24 lunghissimi minuti per contestare la mancanza di informazione sui referendum. Degli ultimi giorni, in occasione di un altra decisiva campagna elettorale, è la decisione di Agcom di bloccare il confronto a "Porta a Porta" tra Giorgia Meloni ed Enrico Letta. Una storia lunga e quasi sempre contestata che ha al centro la cosiddetta 'par Condicio', che gioco forza deve tenere conto delle variazioni avvenute nel tempo della legge elettorale. Nel linguaggio politico per 'par Condicio' si intendono le norme per cui tutti i soggetti politici di una campagna elettorale hanno identiche possibilità di accesso ai mezzi di comunicazione di massa. Dopo le ... Leggi su agi (Di lunedì 29 agosto 2022) AGI - All'inizio fu la clamorosa scelta nel 1978 del silenzio in tv di Marco Pannella ed Emma Bonino, imbavagliati per 24 lunghissimi minuti per contestare la mancanza di informazione sui referendum. Degli ultimi giorni, in occasione di un altra decisiva, è la decisione di Agcom di bloccare il confronto a "Porta a Porta" tra Giorgia Meloni ed Enrico Letta. Una storia lunga e quasi sempre contestata che ha al centro la cosiddetta 'par', che gioco forza deve tenere conto delle variazioni avvenute nel tempo della legge. Nel linguaggio politico per 'par' si intendono le norme per cui tutti i soggetti politici di unahanno identiche possibilità di accesso ai mezzi di comunicazione di massa. Dopo le ...

Mov5Stelle : Letta e Meloni fanno finta di litigare ma poi si mettono d'accordo per un faccia a faccia nella tv di Stato esclude… - demagistris : Caro Mentana, il confronto finale in democrazia e in par condicio va fatto con tutti, anche con quelli che hanno un… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Agcom: 'Un solo confronto a due non rispetta la par condicio'. La delibera del garante arriva dopo… - fisco24_info : 'Par Condicio', ovvero la querelle di ogni campagna elettorale: AGI - All'inizio fu la clamorosa scelta nel 1978 de… - Maurizi84118683 : #AGORARAI solo politici di destra...c'è la par condicio...cialtroni -