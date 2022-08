Paolo Mieli: "Dove stanno i pacifisti? Al momento delle elezioni se ne sono andati in vacanza" (Di lunedì 29 agosto 2022) Lo storico e giornalista è colpito dallo scoppio della bolla neneista: "Pensare che con un po’ di demagogia avrebbero potuto scendere in piazza in nome del gas e delle bollette, e invece...". E poi mette in guardia Meloni: "Il suo problema non è neanche Orban, il vero punto di fragilità è la squadra" Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 29 agosto 2022) Lo storico e giornalista è colpito dallo scoppio della bolla neneista: "Pensare che con un po’ di demagogia avrebbero potuto scendere in piazza in nome del gas ebollette, e invece...". E poi mette in guardia Meloni: "Il suo problema non è neanche Orban, il vero punto di fragilità è la squadra"

