Paolo Berlusconi | maxi furto da mezzo milione nella casa del fratello del Cav

Yogaolic : RT @SkyTG24: #Milano: maxi furto a casa dell’ex moglie di Paolo Berlusconi - HerodiasDiana : RT @SkyTG24: #Milano: maxi furto a casa dell’ex moglie di Paolo Berlusconi - SkyTG24 : #Milano: maxi furto a casa dell’ex moglie di Paolo Berlusconi - paolo_pocaterra : @berlusconi Ci dici quali cose - Affaritaliani : Ladri in casa ex moglie Paolo Berlusconi Rubano mezzo milione dalla cassaforte -

Un colpo da mezzo milione di euro . Antonella Costanzo, ex moglie died ex cognata di Silvio , leader di Forza Italia, è stata derubata. A lanciare l'allarme è stata la domestica che cura la casa a Milano: la proprietaria, infatti, era in vacanza. ......di comunicazione dei partiti impegnati alle elezioni del 25 settembre è il pubblicitario... 'Una scelta di campo' di Silvioè un 'deja vu', ma è 'coerente' con la sua comunicazione. ...Antonella Costanzo era in vacanza quando i ladri si sono introdotti nel suo appartamento in via Pagano: smurata la cassaforte che conteneva contanti e gioielli. La scoperta fatta dalla domestica ...Furto in casa dell’ex moglie di Paolo Berlusconi: i ladri sono entrati dalla finestra e hanno portato via una cassaforte con beni da almeno ...