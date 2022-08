Paola Turci, paura per una brutta caduta: ricovero in ospedale e concerto annullato. «Ne avrò per qualche giorno» (Di lunedì 29 agosto 2022) Il loro matrimonio ha appassionato milioni di italiani, lo scorso luglio. Ma adesso Paola Turci e Francesca Pascale, purtroppo, hanno altro a cui pensare. Paola, infatti, avrebbe dovuto esibirsi domani, lunedì 29 agosto, presso l’Arena San Domenico di Forlì, ma a causa di problemi di salute non potrà farlo. La cantautrice, infatti, ha avuto una brutta caduta che ha richiesto il ricovero in ospedale. Il concerto di Forlì, per Paola Turci, sembra davvero maledetto. Originariamente previsto per il 19 giugno, è stato rinviato a causa del Covid preso dall’artista. E, adesso, che sembrava tutto pronto per recuperare la data del suo tour «Io sono», a cui avrebbero dovuto partecipare anche Danilo Rossi, Stefano Nanni, ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 29 agosto 2022) Il loro matrimonio ha appassionato milioni di italiani, lo scorso luglio. Ma adessoe Francesca Pascale, purtroppo, hanno altro a cui pensare., infatti, avrebbe dovuto esibirsi domani, lunedì 29 agosto, presso l’Arena San Domenico di Forlì, ma a causa di problemi di salute non potrà farlo. La cantautrice, infatti, ha avuto unache ha richiesto ilin. Ildi Forlì, per, sembra davvero maledetto. Originariamente previsto per il 19 giugno, è stato rinviato a causa del Covid preso dall’artista. E, adesso, che sembrava tutto pronto per recuperare la data del suo tour «Io sono», a cui avrebbero dovuto partecipare anche Danilo Rossi, Stefano Nanni, ...

