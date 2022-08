Pallanuoto, Europei 2022: Sandro Campagna: “Risultato ampio, ma tanti errori commessi” (Di lunedì 29 agosto 2022) Esordio vincente per il Settebello agli Europei di Pallanuoto 2022. Spazzata via la nazionale slovacca co il punteggio di 21-9 in un match condotto dall’inizio alla fine e mai messo in discussione nel suo esito. Il CT Sandro Campagna ha parlato ai microfoni della RAI a fine incontro: “Il Risultato è stato sicuramente ampio, ma all’inizio abbiamo faticato. Abbiamo faticato soprattutto nella tolleranza al contatto fisico, tanto in attacco quanto in difesa”. Qualcosa da registrare dunque, nonostante una vittoria piuttosto convincente: “Abbiamo fatto tanti errori, potevamo subire sicuramente meno gol. Ci può stare, è la prima partita e dobbiamo ancora sciogliersi un po’. Dobbiamo però cercare di essere più ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 agosto 2022) Esordio vincente per il Settebello aglidi. Spazzata via la nazionale slovacca co il punteggio di 21-9 in un match condotto dall’inizio alla fine e mai messo in discussione nel suo esito. Il CTha parlato ai microfoni della RAI a fine incontro: “Ilè stato sicuramente, ma all’inizio abbiamo faticato. Abbiamo faticato soprattutto nella tolleranza al contatto fisico, tanto in attacco quanto in difesa”. Qualcosa da registrare dunque, nonostante una vittoria piuttosto convincente: “Abbiamo fatto, potevamo subire sicuramente meno gol. Ci può stare, è la prima partita e dobbiamo ancora sciogliersi un po’. Dobbiamo però cercare di essere più ...

