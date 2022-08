Pallanuoto, Europei 2022: Montenegro soffre con la Georgia. A valanga Ungheria e Serbia (Di lunedì 29 agosto 2022) Gli Europei maschili di Pallanuoto hanno aperto i battenti quest’oggi a Spalato. Sedici squadre si sfidano per il titolo di campione continentale per la trentaquattresima volta; l’Italia è partita bene con un netto 21-9 al cospetto della Slovacchia. Nel girone C facili successi di Spagna e Olanda: gli iberici hanno avuto ragione della Romania con il punteggio di 16-9, mentre è la Germania a soccombere agli oranges per 13-6. Nel gruppo B si chiude sul pari il big match tra Grecia e Francia, ne approfitta la Croazia che supera abbondantemente Malta. Gruppo D senza alcuna sorpresa: Serbia che non fa sconti ad Israele con un pesantissimo 18-3, ne segna ancora di più l’Ungheria che ne rifila 23 alla Slovenia. Nel girone A, quello dell’Italia, è il Montenegro ad avere ragione della ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 agosto 2022) Glimaschili dihanno aperto i battenti quest’oggi a Spalato. Sedici squadre si sfidano per il titolo di campione continentale per la trentaquattresima volta; l’Italia è partita bene con un netto 21-9 al cospetto della Slovacchia. Nel girone C facili successi di Spagna e Olanda: gli iberici hanno avuto ragione della Romania con il punteggio di 16-9, mentre è la Germania a soccombere agli oranges per 13-6. Nel gruppo B si chiude sul pari il big match tra Grecia e Francia, ne approfitta la Croazia che supera abbondantemente Malta. Gruppo D senza alcuna sorpresa:che non fa sconti ad Israele con un pesantissimo 18-3, ne segna ancora di più l’che ne rifila 23 alla Slovenia. Nel girone A, quello dell’Italia, è ilad avere ragione della ...

