Palermo ricorda Libero Grassi | vernice rossa come il sangue dove venne ucciso

Palermo, 29 ago. (Adnkronos) - Palermo ricorda anche quest'anno Libero Grassi, il coraggioso imprenditore palermitano ucciso dalla mafia il 29 agosto di 31 anni fa, perché si oppose al pagamento del pizzo a Cosa nostra. Anche questa mattina, alle 7.48, l'ora in cui venne ucciso, la figlia Alice Grassi e il fratello Davide hanno spruzzato della vernice con una bomboletta spray di colore rosso nel luogo dell'omicidio. rossa com il sangue versato dall'imprenditore sul luogo dell'omicidio avvenuto in via Vittorio Alfieri. E anche questa volta è stato affisso il tradizionale cartello, scritto a mano come vuole la famiglia che si è sempre opposta a una lapide, che recita:

