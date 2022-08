Pakistan, per le inondazioni morte oltre mille persone. Save The Children: “Vittime 348 bambini” (Di lunedì 29 agosto 2022) Un terzo del Pakistan è sott’acqua: lo ha detto la ministra del Cambiamento climatico Sherry Rehman, definendo le inondazioni che hanno colpito il Paese “una crisi di proporzioni inimmaginabili”. Come un grande oceano, non c’è terra asciutta per pompare fuori l’acqua, che continua a salire mentre lo stato asiatico lotta ancora contro le inondazioni che hanno già colpito 33 milioni di persone. Nel quinto Paese più popoloso al mondo si assiste, ormai da giorni, alle peggiori inondazioni degli ultimi decenni, che hanno reso le strade un fiume di morte e distruzione. La popolazione, infatti, nonostante i monsoni siano eventi metereologici tipici della zona, è allo stremo per quelle che, secondo il premier Shehbaz Sharif, sono piogge “senza precedenti negli ultimi 30 anni”. A pagarne le ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 29 agosto 2022) Un terzo delè sott’acqua: lo ha detto la ministra del Cambiamento climatico Sherry Rehman, definendo leche hanno colpito il Paese “una crisi di proporzioni inimmaginabili”. Come un grande oceano, non c’è terra asciutta per pompare fuori l’acqua, che continua a salire mentre lo stato asiatico lotta ancora contro leche hanno già colpito 33 milioni di. Nel quinto Paese più popoloso al mondo si assiste, ormai da giorni, alle peggioridegli ultimi decenni, che hanno reso le strade un fiume die distruzione. La popolazione, infatti, nonostante i monsoni siano eventi metereologici tipici della zona, è allo stremo per quelle che, secondo il premier Shehbaz Sharif, sono piogge “senza precedenti negli ultimi 30 anni”. A pagarne le ...

