Pakistan | il drammatico bilancio delle inondazioni | più di mille morti | un terzo del Paese sott' acqua

(Di lunedì 29 agosto 2022) In, lecausate dai Monsoni estivihanno causato almeno 1.061 vittime. Sono i dati resi noti dall'Autorità per la gestione dei disastri. I servizi di emergenza stanno ancora ...

Ilnecessita di assistenza finanziaria per far fronte alle alluvioni 'soverchianti' che hanno colpito il Paese. Bhutto - Zardari ha espresso l'auspicio che le istituzioni finanziarie, come ...... ma il dato piu' allarmante rimane l'incremento, dal 40 al 60% , della mortalita' nei ... stesso problema ina gennaio 2020. Parliamo di bambini che stavano bene e che ora si ...Secondo il governo pakistano, più di 33 milioni di persone, sono state colpite dalle inondazioni e quasi un milione di case sono state distrutte o gravemente danneggiate.Da giugno, il Pakistan è sconvolto da una serie interminabile di nondazioni e le frane causate da forti piogge monsoniche hanno portato distruzione Pakistan: 1000 morti e 33 milioni di sfollati nella ...