Pakistan, il bilancio delle vittime dell'alluvione sale a 1.061 (Di lunedì 29 agosto 2022) Le inondazioni causate dalle piogge monsoniche iniziate a giugno hanno ucciso almeno 1.061 persone in Pakistan, secondo l'ultimo rapporto pubblicato oggi 29 agosto dalla National Disaster Management Authority (NDMA). Secondo l'NDMA, 28 persone sono morte nelle ultime 24 ore, ma le autorità stanno ancora cercando di raggiungere dei villaggi isolati situati nelle zone montuose del nord del Paese, il che potrebbe aumentare ulteriormente il bilancio.Secondo il governo, più di 33 milioni di persone, ovvero un pachistano su sette, sono state colpite dalle inondazioni e quasi un milione di case sono state distrutte o gravemente danneggiate. L'NDMA ha affermato che oltre 80.000 ettari di terreni agricoli sono stati devastati e oltre 3.400 chilometri di strade e 157 ponti sono stati spazzati via.

