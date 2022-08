Osservatorio 182 | contro la riduzione del sostegno | l’esonero dalle discipline e per la partecipazione delle famiglie nella stesura del PEI DIRETTA il 31 agosto ore 15

orizzontescuola : Osservatorio 182: contro la riduzione del sostegno, l’esonero dalle discipline e per la partecipazione delle famigl… - Aless_Digitale : #News #DTT Novità nel Mux RaiWay Piemonte Ch 27 Eremo (TO). Eliminato il canale 'RETE 182' (ITALIA 8 PRESTIGE) LCN… - pazzoperrep : Osservatorio Follower @Repubblica 3,4M (1 mese fa 3,4M) @eziomauro 346.182 (1 mese fa 344.640) @mariocalabresi 460.… -

Live Comune di Venezia

I dati odierni sulla diffusione del Coronavirus sono forniti dall'Epidemiologico ... Gli attualmente positivi (ricoverati + persone in isolamento) sono 6.470 ( -) Del totale dei casi ...Damasco, 10. Quattro persone sono morte nel nord della Siria dopo un raid aereo turco. A darne notizia è l'nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui l'attacco è avvenuto con un drone nella località di Qamishli, nel nord - est della Siria controllato dai curdi. Al momento non ci sono ... Qualità dell'aria: giovedì 4 agosto superata la soglia di informazione per l'ozono