Osimhen al Manchester United: ingaggio monstre per il nigeriano (Di lunedì 29 agosto 2022) Il Manchester United vuole Victor Osimhen e propone un super ingaggio per fargli rinunciare alla Champions League col Napoli. L'agente del giocatore nigeriano, Roberto Calenda, aveva fatto sapere che Osimhen sarebbe rimasto al Napoli. Ma questo non ha scoraggiato i Red Devils che continuano a pressare per avere il giocatore. L'affare Osimhen è strettamente legato a quello che porta Cristiano Ronaldo al Napoli, perché se non arrivare il portoghese non sarà ceduto l'attaccante nigeriano. Manchester United: ingaggio da 12 milioni di euro per Osimhen La prospettiva di giocare la Champions League alletta Osimhen, ma la possibilità di andare allo United non ...

