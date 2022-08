Oroscopo Paolo Fox Martedì 30 Agosto 2022 | Pesci agitato

Leggi su zon

(Di lunedì 29 agosto 2022) L’diFox per oggi,30Ariete L’unico neo di questa giornata diè l’opposizione della Luna che, assieme a Mercurio, può portare qualche dubbio in merito al denaro. La prima cosa che l’astrologo consiglia è di stare attenti alle finanze perché le spese sono state tante. Queste giornate sono proficue sul piano personale, ci saranno informazioni utili o accordi importanti da valutare. C’è una buona energia in arrivo per coloro che hanno voglia di mettersi in gioco. Toro Tutte le trasformazioni costano in termini di energia ma anche in termini economici. Non è escluso che in questi giorni siate costretti a farvi due conti. Adesso bisogna tornare in pista anche perché da Settembre Venere inizia un bel transito. Se state lavorando ad un progetto sappiate che ...