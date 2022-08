Oroscopo di Paolo Fox del giorno 30 agosto 2022: la Luna sfavorevole a diversi pianeti, in tanti rischiano di litigare (Di lunedì 29 agosto 2022) Vediamo cosa dicono le stelle per la giornata del 30 agosto secondo Paolo Fox: l’astrologo più famoso d’Italia prevede una Luna birichina che darà del filo da torcere a molte persone. ArieteNella giornata di oggi la Luna sarà in opposizione, pertanto i nati sotto questo segno dovranno darsi da fare per superare incertezze e qualche altra problematica a carattere burocratico. ToroLa voglia di cambiamento e di rimettervi in gioco è sempre più forte. Nella giornata di oggi tutto sarà possibile, qualcuno potrebbe innamorarsi o ufficializzare un rapporto che dura da tempo. GemelliIn ambito professionale potrebbe manifestarsi qualche difficoltà, ma cercate di tirare diritto. I single potrebbero proporsi a qualcuno che li ha incuriositi ultimamente. CancroLa Luna nel segno potrebbe portarvi ancora ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 29 agosto 2022) Vediamo cosa dicono le stelle per la giornata del 30secondoFox: l’astrologo più famoso d’Italia prevede unabirichina che darà del filo da torcere a molte persone. ArieteNella giornata di oggi lasarà in opposizione, pertanto i nati sotto questo segno dovranno darsi da fare per superare incertezze e qualche altra problematica a carattere burocratico. ToroLa voglia di cambiamento e di rimettervi in gioco è sempre più forte. Nella giornata di oggi tutto sarà possibile, qualcuno potrebbe innamorarsi o ufficializzare un rapporto che dura da tempo. GemelliIn ambito professionale potrebbe manifestarsi qualche difficoltà, ma cercate di tirare diritto. I single potrebbero proporsi a qualcuno che li ha incuriositi ultimamente. CancroLanel segno potrebbe portarvi ancora ...

