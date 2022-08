Omofobia a Pompei, coppia gay all’ingresso degli scavi si sente dire: “Arrivano i ricchioni” (Di lunedì 29 agosto 2022) Ormai sembra diventata un appuntamento settimanale, se non quotidiano. Purtroppo. Episodi di Omofobia che si moltiplicano, si rincorrono, si susseguono come a scandire un calendario d’odio che, nel nostro Paese, non conosce confini, da nord a sud. “A Pompei, una coppia di ragazzi omosessuali, all’ingresso del Parco archeologico, registra una volgare e immotivata offesa omofobica. Un dipendente del parco (o forse una guida, ma comunque fornita di distintivo identificativo), in un confronto con altri dipendenti, avrebbe detto ad un collega, testualmente: ‘Prepariamoci arriva una nave di ricchioni‘, facendo riferimento ai turisti in arrivo a Pompei da un crociera gay friendly, ferma nel porto di Napoli. Alla richiesta di scuse da parte dei due ragazzi, la persona di cui ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 29 agosto 2022) Ormai sembra diventata un appuntamento settimanale, se non quotidiano. Purtroppo. Episodi diche si moltiplicano, si rincorrono, si susseguono come a scanun calendario d’odio che, nel nostro Paese, non conosce confini, da nord a sud. “A, unadi ragazzi omosessuali,del Parco archeologico, registra una volgare e immotivata offesa omofobica. Un dipendente del parco (o forse una guida, ma comunque fornita di distintivo identificativo), in un confronto con altri dipendenti, avrebbe detto ad un collega, testualmente: ‘Prepariamoci arriva una nave di‘, facendo riferimento ai turisti in arrivo ada un crociera gay friendly, ferma nel porto di Napoli. Alla richiesta di scuse da parte dei due ragazzi, la persona di cui ...

