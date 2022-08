Omicidio Dugina, Mosca: Ecco il complice dell’attentatrice, anche lui è ucraino (Di lunedì 29 agosto 2022) Oltre a Natalia Vovk, un altro cittadino ucraino è stato coinvolto nell’Omicidio di Darya Dugina, giornalista e analista politica russa. Lo ha affermato il Servizio di sicurezza federale russo (Fsb). “L’ulteriore indagine ha stabilito che l’Omicidio di Dugina è stato preparato a Mosca, insieme a Natalia Vovk, da un altro membro del gruppo di sabotaggio e terrorista ucraino, il cittadino ucraino Bogdan Petrovich Tsyganenko, nato nel 1978, arrivato in Russia tramite Estonia il 30 luglio 2022 e che ha lasciato il territorio russo il giorno prima dell’esplosione che ha ucciso Dugina”, si legge in un comunicato. Secondo l’Fsb, Tsyganenko ha fornito a Vovk targhe di auto e documenti rilasciati a nome della cittadina kazaka Yulia Zaiko. ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 29 agosto 2022) Oltre a Natalia Vovk, un altro cittadinoè stato coinvolto nell’di Darya, giornalista e analista politica russa. Lo ha affermato il Servizio di sicurezza federale russo (Fsb). “L’ulteriore indagine ha stabilito che l’diè stato preparato a, insieme a Natalia Vovk, da un altro membro del gruppo di sabotaggio e terrorista, il cittadinoBogdan Petrovich Tsyganenko, nato nel 1978, arrivato in Russia tramite Estonia il 30 luglio 2022 e che ha lasciato il territorio russo il giorno prima dell’esplosione che ha ucciso”, si legge in un comunicato. Secondo l’Fsb, Tsyganenko ha fornito a Vovk targhe di auto e documenti rilasciati a nome della cittadina kazaka Yulia Zaiko. ...

