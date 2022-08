Oltre 500 persone hanno incontrato i medici di “Salute e prevenzione” (Di lunedì 29 agosto 2022) di Monica De Santis Sono stati Oltre 500 bagnanti, tra cui molti turisti, che ieri mattina hanno incontrato specialisti ed esperti di diverse branche sanitarie in occasione della tappa speciale di “Salute e prevenzione in tour Summer Edition” organizzata dal Comune Di Cetara e dal Lido Cetara presso Largo Marina, il tutto in collaborazione con i Centri Verrengia di Salerno. I cittadini hanno potuto usufruire gratuitamente di consulti e screening, e ricevere consigli utili di prevenzione e corretti stili di vita. Presenti unità mobili dell’Humanitas Salerno per assistenza e valutazione dei parametri vitali (pressione arteriosa, glicemia e ossimetria). Il Sindaco del Comune di Cetara, Fortunato Della Monica (nella foto insieme al direttore commerciale dei Centri ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 29 agosto 2022) di Monica De Santis Sono stati500 bagnanti, tra cui molti turisti, che ieri mattinaspecialisti ed esperti di diverse branche sanitarie in occasione della tappa speciale di “in tour Summer Edition” organizzata dal Comune Di Cetara e dal Lido Cetara presso Largo Marina, il tutto in collaborazione con i Centri Verrengia di Salerno. I cittadinipotuto usufruire gratuitamente di consulti e screening, e ricevere consigli utili die corretti stili di vita. Presenti unità mobili dell’Humanitas Salerno per assistenza e valutazione dei parametri vitali (pressione arteriosa, glicemia e ossimetria). Il Sindaco del Comune di Cetara, Fortunato Della Monica (nella foto insieme al direttore commerciale dei Centri ...

