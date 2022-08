Oggi 29 agosto, Martirio di San Giovanni Battista | Testimone della verità (Di lunedì 29 agosto 2022) San Giovanni Battista è stato il Precursore del Signore. Focoso predicatore, offre la sua vita in testimonianza della verità e Erode Antipa lo martirizza. Oggi la Chiesa celebra la memoria del Martirio dell’ultimo dei profeti dell’Antico Testamento. San Giovanni Battista preannuncia con la testimonianza e l’esempio del suo Martirio le spaventose sofferenze patite da Gesù, L'articolo Oggi 29 agosto, Martirio di San Giovanni Battista Testimone della verità proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 29 agosto 2022) Sanè stato il Precursore del Signore. Focoso predicatore, offre la sua vita in testimonianzae Erode Antipa lo martirizza.la Chiesa celebra la memoria deldell’ultimo dei profeti dell’Antico Testamento. Sanpreannuncia con la testimonianza e l’esempio del suole spaventose sofferenze patite da Gesù, L'articolo29di Sanproviene da La Luce di Maria.

