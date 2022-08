Obbligo scuola infanzia, FISM: ecco perché la gratuità viene prima dell’obbligatorietà (Di lunedì 29 agosto 2022) In risposta agli interventi sulla questione della obbligatorietà per le scuole dell’infanzia che ha visto la FISM – la Federazione Italiana Scuole Materne – chiedere di anteporre nei programmi elettorali la gratuità all’obbligatorietà, torna sul tema per conto della Federazione – cui fanno riferimento novemila realtà educative frequentate da quasi mezzo milione di bambini – il responsabile nazionale per le questioni giuridiche Stefano Giordano. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 29 agosto 2022) In risposta agli interventi sulla questione della obbligatorietà per le scuole dell’che ha visto la– la Federazione Italiana Scuole Materne – chiedere di anteporre nei programmi elettorali laall’obbligatorietà, torna sul tema per conto della Federazione – cui fanno riferimento novemila realtà educative frequentate da quasi mezzo milione di bambini – il responsabile nazionale per le questioni giuridiche Stefano Giordano. L'articolo .

