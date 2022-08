Nuovo stupro nel centro di Milano: la polizia indaga sulla denuncia di una 16enne italiana (Di lunedì 29 agosto 2022) Una ragazza di 16 anni ha denunciato di avere subito uno stupro la scorsa notte in zona piazza Castello a Milano: la giovane, cittadina italiana, ha riferito alla polizia di essersi svegliata attorno alle 7 all’angolo con via Minghetti, con i pantaloni abbassati, e di avere ricordi confusi sulla serata precedente. Il personale del 118 è intervenuto e ha portato la ragazza alla clinica Mangiagalli per accertamenti. La polizia sta indagando per ricostruire l’accaduto. Ai poliziotti intervenuti ha raccontato di essere uscita domenica e di aver trascorso la serata in centro. Delle ore precedenti, però, ha detto di non ricordare molto: i ricordi sono apparsi confusi. Spiega di aver passato la serata fuori casa e poi di essersi incamminata ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 29 agosto 2022) Una ragazza di 16 anni hato di avere subito unola scorsa notte in zona piazza Castello a: la giovane, cittadina, ha riferito alladi essersi svegliata attorno alle 7 all’angolo con via Minghetti, con i pantaloni abbassati, e di avere ricordi confusiserata precedente. Il personale del 118 è intervenuto e ha portato la ragazza alla clinica Mangiagalli per accertamenti. Lastando per ricostruire l’accaduto. Ai poliziotti intervenuti ha raccontato di essere uscita domenica e di aver trascorso la serata in. Delle ore precedenti, però, ha detto di non ricordare molto: i ricordi sono apparsi confusi. Spiega di aver passato la serata fuori casa e poi di essersi incamminata ...

