Nuovo indizio per il GF Vip 7: ecco chi potrebbe entrare nella Casa (Di lunedì 29 agosto 2022) I rumor sulle identità dei nuovi concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip si stanno facendo sempre più insistenti. Le pagine e gli spettatori che seguono il programma, infatti, stanno cercando, in tutti i modi, di scoprire i volti di coloro che varcheranno la tanto desiderata porta rossa. Nelle ultime ore, sembra che l'attenzione si sia posata su un giovane che ha già avuto modo di vivere un'intensa esperienza televisiva. GF Vip 7, pubblicato un Nuovo indizio: le ipotesi Un indizio pubblicato nelle ultime ore sembra aver riacceso la speranza dei fan di poter individuare il nome del prossimo concorrente del reality show di Canale 5. Sulla pagina Instagram di Grande Fratello Tv, è stata pubblicata una canzone che dovrebbe far parte della playlist musicale del vip in questione. Si tratta di Giovane da un po', cantata ...

