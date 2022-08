Nuova tessera sanitaria senza microchip: perché e cosa si perde (Di lunedì 29 agosto 2022) A causa della mancanza di metalli e materie prime utili per produrre microchip, per un po’ di tempo, le nuove tessere sanitarie non ne saranno provviste. Non subiranno nessun’altra modifica: infatti, saranno identiche a quelle precedenti, ma prive di circuito integrato al cui interno vi sono tutte le informazioni del legittimo proprietario ed utile per lo sblocco di diverse funzioni e servizi digitali. Si tratta di un improvviso segnale di arresto al digitale: il Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato palese nel rilevare che mancano le componenti necessarie per la costruzione dei microchip. Quali saranno i cambiamenti? Le nuove tessere sanitarie sprovviste di apposito microchip potranno essere utilizzate come Codice Fiscale e tessera Europea Assistenza Malattia (Team), necessaria qualora dovesse servire in ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 29 agosto 2022) A causa della mancanza di metalli e materie prime utili per produrre, per un po’ di tempo, le nuove tessere sanitarie non ne saranno provviste. Non subiranno nessun’altra modifica: infatti, saranno identiche a quelle precedenti, ma prive di circuito integrato al cui interno vi sono tutte le informazioni del legittimo proprietario ed utile per lo sblocco di diverse funzioni e servizi digitali. Si tratta di un improvviso segnale di arresto al digitale: il Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato palese nel rilevare che mancano le componenti necessarie per la costruzione dei. Quali saranno i cambiamenti? Le nuove tessere sanitarie sprovviste di appositopotranno essere utilizzate come Codice Fiscale eEuropea Assistenza Malattia (Team), necessaria qualora dovesse servire in ...

