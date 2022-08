Nunzio Stancampiano vuole tenere nascosto il flirt con Cosmary? (Di lunedì 29 agosto 2022) La volontà di Nunzio Stancampiano Se ne parla da mesi, ma nella giornata di ieri Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli sono stati beccati da una fan mano nella mano in Puglia. Questo, per molti fan, sarebbe il segno di una relazione tra loro. I due non ne hanno mai parlato direttamente. Solo la ballerina ha L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 29 agosto 2022) La volontà diSe ne parla da mesi, ma nella giornata di ieriFasanelli sono stati beccati da una fan mano nella mano in Puglia. Questo, per molti fan, sarebbe il segno di una relazione tra loro. I due non ne hanno mai parlato direttamente. Solo la ballerina ha L'articolo proviene da Novella 2000.

Novella_2000 : Nunzio nasconderebbe un segreto: rivelato perché non vuole che il flirt con Cosmary venga ufficializzato - IsaeChia : #Amici21, Nunzio Stancampiano e il flirt con Cosmary Fasanelli: “Lui non voleva che si sapesse”, l’indiscrezione S… - infoitcultura : Cosmary Fasanelli scorda Alex Wyse con Nunzio Stancampiano?/ La foto infiamma il web - infoitcultura : Cosmary e Nunzio Stancampiano, è amore: le foto che confermano il flirt - Liliwhities : RT @JordeenFairy: non c’è stato giorno da quando è finito quel programma in cui nunzio stancampiano non abbia vinto in qualsiasi contesto h… -