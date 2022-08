Nunzio non voleva ufficializzare la storia con Cosmary? Ecco il presunto motivo (Di lunedì 29 agosto 2022) Da giorni, il gossip di fine estate è solamente uno: Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli beccati insieme. Gli ex volti di Amici 22, pizzicati mano nella mano, hanno involontariamente ufficializzato la loro storia d’amore. Nunzio e Cosmary, lui non voleva “ufficializzare”: Ecco per quale motivo Nel frattempo, un altro indizio utile ce l’aveva “regalato” proprio... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 29 agosto 2022) Da giorni, il gossip di fine estate è solamente uno:Stancampiano eFasanelli beccati insieme. Gli ex volti di Amici 22, pizzicati mano nella mano, hanno involontariamente ufficializzato la lorod’amore., lui non”:per qualeNel frattempo, un altro indizio utile ce l’aveva “regalato” proprio... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Lea_Sakura1 : @dansharii_ nunzio sarà un supporto ai ragazzi non professionisti una spalla su cui piangere - ilariatrashside : @Annarit2896 @albeesere__ Immagina se Lorella passasse tutto il giorno in studio a registrare le interviste??????io no… - Luisadipuorto1 : @its__unre4ll Io Nunzio lo adoro ma abbassasse la cresta che se non fosse uscito Mattia non sarebbe nessuno - tpavnpscassocaz : RT @EiiR70: Qui lo dico e non mi importa, cosmary e nunzio mai piaciuti, lei una falsa che si mise con alex solo per ingraziarsi il pubblic… - antonel83017587 : Intanto se non fosse stato per l'infortunio Nunzio avrebbe guardato amici col culo sul divano -