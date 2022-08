Norberto Ferretti | «La mia vita | sempre al timone»

Leggi su panorama

(Di lunedì 29 agosto 2022) Nella sua carriera ha costruito 4.950 yacht, ha vinto il mondiale di Offshore e creato, con il fratello Alessandro, l’omonimo gruppo. Che, negli anni, è diventato uno dei più importanti al mondo acquisendo marchi di culto come Itama, Pershing, Riva, Apreamare, Mochi Craft, Custom Line e Crn. A Panorama, l’uomo che ha scritto la storia della nautica racconta i suoi aneddoti più segreti. T-shirt nera, impolverata dal «refitting» di una imbarcazione d’altura Bertram e infilata distrattamente in un paio di jeans tenuti su da una cintura Hermès. Scarpe da tennis, occhiali da vista fotocromatici e sigaro incastrato tra le dita., un metro e 84 d’uomo, all’appuntamento con Panorama si è presentato così. Uno come lui non ha bisogno di lustrare l’argenteria quando arrivano gli ospiti. Le chiacchiere, giustappunto, iniziano in una trattoria, ...