Noemi la cantante attaccata duramente sui social: "Sei una poco di buono", ecco il motivo (Di lunedì 29 agosto 2022) La relazione fra Francesco Totti e Noemi Bocchi pare che stia per essere ufficializzata nelle settimane a venire. Nel frattempo, però, sui social c'è chi si scaglia contro Veronica Scopelliti, meglio conosciuta come Noemi. Cosa c'entra la cantante fra il capitano e la designer floreale? La relazione fra Francesco Totti e Noemi Bocchi non è stata ancora ufficializzata. Effettivamente ad oggi quelle che circolano sono soltanto voci e di prove a sostegno di questa tesi ancora non se ne hanno. Di indizi, invece, ce ne sono davvero a bizzeffe. Il Pupone, ad esempio, prima delle sue vacanze è stato visto più volte nei pressi di casa della Bocchi. Stando alle foto dei paparazzi, inoltre, è possibile sostenere che più volte abbia passato la notte li. Nelle ultime settimane, poi, Francesco ha trascorso le sue ...

