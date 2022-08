Netflix, tutte le uscite di settembre: l’elenco di film e serie (Di lunedì 29 agosto 2022) Tantissime novità in arrivo a settembre su Netflix: l’elenco completo di film e serie tv da vedere sul colosso dello streaming settembre, il mese che segna per la maggioranza, la fine delle vacanze e il ritorno alla vita reale. Le temperature iniziano pian piano ad abbassarsi e, così, torna la voglia di sfruttare quei momenti liberi della giornata per rilassarsi sul divano con un buon film o una serie tv. Vediamo cosa offrirà Netflix in questo mese. Foto Pexels.comIl colosso dello streaming sa bene come giocare le sue carte e non ha di certo fatto mancare le sorprese anche in estate. Basta pensare che nella stagione appena trascorsa abbiamo assistito a grandi uscite, come Stranger Things, oltre che ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 29 agosto 2022) Tantissime novità in arrivo asucompleto ditv da vedere sul colosso dello streaming, il mese che segna per la maggioranza, la fine delle vacanze e il ritorno alla vita reale. Le temperature iniziano pian piano ad abbassarsi e, così, torna la voglia di sfruttare quei momenti liberi della giornata per rilassarsi sul divano con un buono unatv. Vediamo cosa offriràin questo mese. Foto Pexels.comIl colosso dello streaming sa bene come giocare le sue carte e non ha di certo fatto mancare le sorprese anche in estate. Basta pensare che nella stagione appena trascorsa abbiamo assistito a grandi, come Stranger Things, oltre che ...

