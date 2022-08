Nazionale, svelato il nuovo kit away 2022 di Puma (FOTO) (Di lunedì 29 agosto 2022) Puma ha svelato ufficialmente il nuovo kit da trasferta della Nazionale Italiana di calcio. Un nuovo audace linguaggio di design reinterpreta i modelli nazionali del calcio e della cultura, unendoli per trasformare la maglia in un capo rappresentativo che celebra la cultura della Nazionale. La maglia è disponibile in due versioni, quella ‘Authentic’ e quella ‘Replica’: entrambe sono realizzate con materiali riciclati al 100%, escluse le rifiniture e le decorazioni, come passo verso un futuro migliore. Il nuovo kit away dell’Italia, che celebra la cultura della #Nazionale e il design @Pumafootball #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/pVcgi7rSoh — Nazionale Italiana (@Azzurri) August 29, ... Leggi su sportface (Di lunedì 29 agosto 2022)haufficialmente ilkit da trasferta dellaItaliana di calcio. Unaudace linguaggio di design reinterpreta i modelli nazionali del calcio e della cultura, unendoli per trasformare la maglia in un capo rappresentativo che celebra la cultura della. La maglia è disponibile in due versioni, quella ‘Authentic’ e quella ‘Replica’: entrambe sono realizzate con materiali riciclati al 100%, escluse le rifiniture e le decorazioni, come passo verso un futuro migliore. Ilkitdell’Italia, che celebra la cultura della #e il design @football #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/pVcgi7rSoh —Italiana (@Azzurri) August 29, ...

sportface2016 : #Nazionale - Le foto del nuovo kit away di #PUMA - fisco24_info : Calcio: nuovo kit Away per la Nazionale, maglia bianca con tricolore e rifiniture dorate: (Adnkronos) - 'Puma ha sv… - AnsaVeneto : Venezia: i misteri delle antiche iscrizioni romane. Al Museo Archeologico Nazionale svelato loro reimpiego edilizio… -