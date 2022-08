Navas-Napoli in salita: il portiere attende il PSG, le ultime (Di lunedì 29 agosto 2022) In queste ultime giornate di calciomercato il Napoli lavora per concludere le trattative rimaste ancora in ballo. Una tra queste è quella relativa a Keylor Navas: il portiere costaricano del PSG è nel mirino del ds Cristiano Giuntoli da inizio mercato, ma l’operazione è più complessa del previsto. L’accordo con il Napoli, infatti, prevede un biennale da 4 milioni netti, ma il calciatore è in attesa di ricevere la buonuscita dal club francese di provenienza. Per tale motivo, secondo quanto riportato dall’edizione oggi in edicola della Gazzetta dello Sport, l’affare per Navas sembra essere in salita. Il portiere ha un contratto con il Paris Saint-Germain dalla durata di 2 anni per uno stipendio di 9 milioni netti a stagione fino al 2024. FOTO: ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 29 agosto 2022) In questegiornate di calciomercato illavora per concludere le trattative rimaste ancora in ballo. Una tra queste è quella relativa a Keylor: ilcostaricano del PSG è nel mirino del ds Cristiano Giuntoli da inizio mercato, ma l’operazione è più complessa del previsto. L’accordo con il, infatti, prevede un biennale da 4 milioni netti, ma il calciatore è in attesa di ricevere la buonuscita dal club francese di provenienza. Per tale motivo, secondo quanto riportato dall’edizione oggi in edicola della Gazzetta dello Sport, l’affare persembra essere in. Ilha un contratto con il Paris Saint-Germain dalla durata di 2 anni per uno stipendio di 9 milioni netti a stagione fino al 2024. FOTO: ...

DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, per Keylor #Navas possibile chiusura a inizio settimana prossima - AlfredoPedulla : #Raspadori: presto il tweet di #DeLa ? #Navas: contatti anche oggi, il #Napoli potrebbe decidere anche di restare c… - AlfredoPedulla : #Navas, voglia di #Napoli: aspetta il via libera e intanto chiede a #Donnarumma informazioni sulla città - antonioamodio22 : @acuntrora Questo è il Napoli con CR7 e Navas? - ilmionapoli : Calciomercato Napoli: Navas è bloccato dal PSG, il costaricense non ha ancora trovato un accordo per la buonuscita… -