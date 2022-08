Napoli, si lanciano sotto auto in corsa per estorcere risarcimento: “50 euro e non chiamo la Polizia” (Di lunedì 29 agosto 2022) E’ una nuova truffa che sta spopolando a Napoli. A metterla in atto alcuni lavavetri e alcuni stranieri che, con la complicità di residenti, si lanciano sotto le auto in corsa per inscenare un incidente ed estorcere danaro liquido a titolo di risarcimento. La scena è stata documentata in via Marina, nella zona dei semafori. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 29 agosto 2022) E’ una nuova truffa che sta spopolando a. A metterla in atto alcuni lavavetri e alcuni stranieri che, con la complicità di residenti, sileinper inscenare un incidente eddanaro liquido a titolo di. La scena è stata documentata in via Marina, nella zona dei semafori. L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Pier_Barbaro : #Marketing Must Read: NAStartUp e Comune di Napoli lanciano una piattaforma per istituzioni e imprese… - _digibrain : NAStartUp e Comune di Napoli lanciano una piattaforma per istituzioni e imprese - napolipiucom : Da Firenze - 'Spalletti non dia lezioni di vita ai fiorentini. Si informi su cosa lanciano i tifosi del Napoli'… - zazoomblog : Da Firenze – “Spalletti non dia lezioni di vita ai fiorentini. Si informi su cosa lanciano i tifosi del Napoli” -… - zazoomblog : Da Firenze – “Spalletti non dia lezioni di vita ai fiorentini. Si informi su cosa lanciano i tifosi del Napoli” -… -