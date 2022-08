Napoli, si complica la pista Navas: il motivo! (Di lunedì 29 agosto 2022) La tifoseria del Napoli sogna in questi ultime ore di calciomercato. Se fino a qualche giorno fa sembrava follia associare Ronaldo al Napoli e alla maglia azzurra, ora pare tutt’altro che utopia. Il suo agente Jorge Mendes sta provando in tutti i modi a portare via dallo United il suo assistito per giocare la Champions League ed il Napoli sembrerebbe l’opzione migliore, con la squadra inglese che, al contempo, pare fortemente interessata a Victor Osimhen. Keylor Navas Napoli Psg Intanto la dirigenza azzurra è ancora a caccia del nuovo portiere. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, però, l’affare che porterebbe a Keylor Navas sembra essersi fortemente complicato. Questo perchè il PSG non concede la buonuscita richiesta dall’ex Real Madrid ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 29 agosto 2022) La tifoseria delsogna in questi ultime ore di calciomercato. Se fino a qualche giorno fa sembrava follia associare Ronaldo ale alla maglia azzurra, ora pare tutt’altro che utopia. Il suo agente Jorge Mendes sta provando in tutti i modi a portare via dallo United il suo assistito per giocare la Champions League ed ilsembrerebbe l’opzione migliore, con la squadra inglese che, al contempo, pare fortemente interessata a Victor Osimhen. KeylorPsg Intanto la dirigenza azzurra è ancora a caccia del nuovo portiere. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, però, l’affare che porterebbe a Keylorsembra essersi fortementeto. Questo perchè il PSG non concede la buonuscita richiesta dall’ex Real Madrid ...

