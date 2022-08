Napoli, sfuma l’arrivo di Cristiano Ronaldo: c’è l’annuncio sul futuro del portoghese (Di lunedì 29 agosto 2022) Calciomercato Napoli: Cristiano Ronaldo non vestirà la maglia azzurra, c’è l’annuncio sul futuro del portoghese Potrebbe essere arrivata la fine del tormentone Cristiano Ronaldo-Napoli che ha infiammato le voci di mercato negli ultimi giorni. Il cinque volte Pallone d’oro, infatti, non vestirà la maglia azzurra. Ad annunciarlo il suo amico e giornalista Edu Aguirre che hai microfoni di Chiringuito TV ha dichiarato: «Cristiano Ronaldo non andrà al Napoli». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 agosto 2022) Calciomercatonon vestirà la maglia azzurra, c’èsuldelPotrebbe essere arrivata la fine del tormentoneche ha infiammato le voci di mercato negli ultimi giorni. Il cinque volte Pallone d’oro, infatti, non vestirà la maglia azzurra. Ad annunciarlo il suo amico e giornalista Edu Aguirre che hai microfoni di Chiringuito TV ha dichiarato: «non andrà al». L'articolo proviene da Calcio News 24.

