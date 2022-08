Napoli, Navas ancora bloccato: niente accordo tra il portiere e il PSG (Di lunedì 29 agosto 2022) Dopo i tanti acquisti delle ultime settimane, il Napoli sta riscontrando qualche problema per prendere Navas dal PSG. Il Napoli ha pareggiato ieri sera 0-0 contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Gli azzurri hanno sofferto il pressing dei toscani, ma hanno avuto comunque le due migliori del match con Lozano e con Raspadori. Dopo il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 29 agosto 2022) Dopo i tanti acquisti delle ultime settimane, ilsta riscontrando qualche problema per prenderedal PSG. Ilha pareggiato ieri sera 0-0 contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Gli azzurri hanno sofferto il pressing dei toscani, ma hanno avuto comunque le due migliori del match con Lozano e con Raspadori. Dopo il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : .@sscnapoli: le ultime su #CristianoRonaldo, #Navas e la cessione di #FabianRuiz al @PSG_inside #calciomercato… - calciomercatoit : ?? - DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, per Keylor #Navas possibile chiusura a inizio settimana prossima - Sisa88 : RT @il_conte_x: Il #Napoli non cede #Ruiz al #Psg se non liberano #Navas Non ho capito se è una trattativa di mercato o uno scambio di ost… - sultanoadl : RT @DomPepeLiberato: E che fai non ti fidi di gente con 7 followers su Navas e Ronaldo al Napoli a tre giorni dalla fine del mercato? e cer… -