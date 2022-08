Napoli, Moggi: «Cristiano Ronaldo? Non lo prenderei» (Di lunedì 29 agosto 2022) Le parole di Luciano Moggi sul possibile passaggio di Cristiano Ronaldo al Napoli: «É stato un campione ma gli anni passano per tutti» Luciano Moggi ha parlato ai microfoni di Adnkronos del possibile arrivo di Cristiano Ronaldo al Napoli. Di seguito le sue parole. «É stato un campione ma gli anni passano per tutti. Ha quasi 38 anni, verrebbe a Napoli in prepensionamento, io non lo prenderei. Poi bisogna vedere i bilanci della società, dei quali non sono a conoscenza. Se vendessero Osimhen al Manchester United per 100 milioni economicamente sarebbe un grande colpo ma dal punto di vista sportivo non prenderei mai un giocatore in calo come il Cr7 visto in quest’ultimo anno». L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 agosto 2022) Le parole di Lucianosul possibile passaggio dial: «É stato un campione ma gli anni passano per tutti» Lucianoha parlato ai microfoni di Adnkronos del possibile arrivo dial. Di seguito le sue parole. «É stato un campione ma gli anni passano per tutti. Ha quasi 38 anni, verrebbe ain prepensionamento, io non lo. Poi bisogna vedere i bilanci della società, dei quali non sono a conoscenza. Se vendessero Osimhen al Manchester United per 100 milioni economicamente sarebbe un grande colpo ma dal punto di vista sportivo nonmai un giocatore in calo come il Cr7 visto in quest’ultimo anno». L'articolo proviene da ...

