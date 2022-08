Napoli, il sindaco Manfredi: “L’aggressione subita da Spalletti è un episodio di grandissima inciviltà” (Di lunedì 29 agosto 2022) Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, nel corso di un’intervento a Radio Kiss Kiss, ha commentato il battibecco tra Luciano Spalletti ed un tifoso viola dopo Fiorentina-Napoli: “L’aggressione subita dal tecnico del Napoli Luciano Spalletti al Franchi è stato un episodio di grandissima inciviltà, l’episodio non à qualificabile. Sinceramente spero che quello che ha riguardato Spalletti non sia ascrivibile a questo latente razzismo che riscontriamo ogni volta nei confronti di Napoli”. “L’allenatore azzurro ha fatto benissimo a denunciare e stigmatizzare questi comportamenti, è stato giusto mettere alla berlina chi si macchia di ... Leggi su sportface (Di lunedì 29 agosto 2022) Ildi, Gaetano, nel corso di un’intervento a Radio Kiss Kiss, ha commentato il battibecco tra Lucianoed un tifoso viola dopo Fiorentina-: “dal tecnico delLucianoal Franchi è stato undi, l’non à qualificabile. Sinceramente spero che quello che ha riguardatonon sia ascrivibile a questo latente razzismo che riscontriamo ogni volta nei confronti di”. “L’allenatore azzurro ha fatto benissimo a denunciare e stigmatizzare questi comportamenti, è stato giusto mettere alla berlina chi si macchia di ...

