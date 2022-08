Napoli | CdS | “Gli azzurri lasciano spazio a Cristiano Ronaldo”

Leggi su seriea24

(Di lunedì 29 agosto 2022), CDS- Come scrive il CdS ilha lasciato davvero tutte le porte del mercato aperte in questo finale che può regalare sorprese. “Manchester United ha praticamente chiuso il colpo-Antony con l’Ajax: 84 milioni di sterline, cioè oltre 99 milioni di euro. Quasi 100, per la precisione: «È molto triste ma è il nostro mondo», il commento dell’allenatore olandese, Alfred Schreuder. «Ormai tutto ruota attorno ai soldi». E tanti, tanti di più servirebbero per dare corpo e anima alla suggestioneal-Osimhen allo United proposta a De Laurentiis da Jorge Mendes. Il manager di Cr7: una sua idea, in autonomia, così da regalare la Champions al suo pupillo. Risposta di DeLa? Vediamo. Però soltanto alle sue condizioni: lo United dovrebbe investire 130 milioni per il cartellino di Victor, prestare ...