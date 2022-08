Muore in allenamento promessa italiana dell’equitazione: “Corri veloce piccola amazzone” (Di lunedì 29 agosto 2022) Il mondo dell’equitazione italiana piange la scomparsa della giovane promessa dopo il grave incidente in allenamento: aveva solo 17 anni. Una passione nata quando era solamente una bambina e coltivata negli anni grazie all’appoggio dei genitori e del Fise. Martina Berluti, 17enne sarda, sognava di diventare una campionessa di Endurance e le premesse affinché ci riuscisse c’erano tutte. Passata da qualche anno dai poni ai cavalli, la giovane promessa dell’equitazione italiana qualche mese fa aveva conquistato la medaglia di bronzo ai campionati nazionali young riders. Quest’estate stava continuando gli allenamenti per migliorare i propri tempi e le proprie performance, ma proprio mentre correva con il suo cavallo, l’animale è scivolato malamente e lei è ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 29 agosto 2022) Il mondopiange la scomparsa della giovanedopo il grave incidente in: aveva solo 17 anni. Una passione nata quando era solamente una bambina e coltivata negli anni grazie all’appoggio dei genitori e del Fise. Martina Berluti, 17enne sarda, sognava di diventare una campionessa di Endurance e le premesse affinché ci riuscisse c’erano tutte. Passata da qualche anno dai poni ai cavalli, la giovanequalche mese fa aveva conquistato la medaglia di bronzo ai campionati nazionali young riders. Quest’estate stava continuando gli allenamenti per migliorare i propri tempi e le proprie performance, ma proprio mentre correva con il suo cavallo, l’animale è scivolato malamente e lei è ...

