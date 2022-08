Mtv Awards | premi a Taylor Swift e Harry Styles Ai Maneskin il ' miglior video alternativo' FOTO

RaiNews : La performance di Damiano David farà a lungo parlare di sé #VMAs @thisismaneskin - laltra_opinione : #NewYork, i #Måneskin hanno fatto la storia agli #MTVMusicAwards 2022: il gruppo #rock è diventato la prima band it… - Nello86522497 : RT @Agenzia_Ansa: È iniziato il countdown per gli MTV Video Music Awards e sul palco del Prudential Center a Newark in New Jersey il 28 ago… - LoredanaOcchion : RT @RaiNews: La performance di Damiano David farà a lungo parlare di sé #VMAs @thisismaneskin - LoredanaOcchion : RT @Agenzia_Ansa: I Måneskin hanno fatto la storia agli Mtv Video Music Awards 2022, diventando la prima band italiana a vincere un premio… -

I Måneskin con il premio come miglior video alternativo per 'I Wanna Be Your Slave', agliVideo MusicI Maneskin hanno fatto la storia agliMusic ...MTV Video Music Awards 2022: i Måneskin vincono il premio Best Alternative, riuscendo lì dove nessun italiano era mai riuscito.I Maneskin hanno fatto la storia agli Mtv Video Music Awards 2022. Il gruppo rock è diventato la prima band italiana a vincere un premio per il miglior video alternativo con la canzone "I wanna be you ...