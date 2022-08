Mtv Award | i Maneskin vincono il premio per il miglior video alternativo | «Andremo presto a suonare in Ucraina»

(Di lunedì 29 agosto 2022) Ihanno vinto gli MtvMusics 2022. Il gruppo rock è diventato la prima band italiana a portare a casa unper ilcon la canzone ‘I wanna be your slave’. «È straordinario – ha detto il cantante della band, Damiano David -. Non ce lo aspettavamo. È un onore. C’erano tanti grandi artisti». Ilè stato consegnato al Pudential Center di Newark, New Jersey. I componenti del gruppo hanno pubblicato una foto nel loro profilo Twitter con il, ringraziando tutti quelli che li stanno supportando in questa «scarica di adrenalina». Prima della premiazione ihanno anche ribadito di voler cantare in: «Quando sarà possibile è ormai ...

I Måneskin hanno fatto la storia agli Video Music Awards 2022. Il gruppo rock è diventato la prima band italiana a vincere un premio per il miglior video alternativo con la canzone 'I wanna be your slave'.