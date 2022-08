Mozzarella, a San Marco Evangelista la prima edizione del premio Bufala d’Oro (Di lunedì 29 agosto 2022) “In occasione del Bufala Village 2022 si terrà la prima edizione del premio Bufala d’Oro, organizzato da A1Expo, in collaborazione con Coldiretti Caserta e Consorzio Mozzarella di Bufala Campana Dop”. Ne dà notizia Coldiretti Campania precisando che “il premio ha lo scopo di valorizzare la produzione di Mozzarella di Bufala del territorio compreso nell’areale Dop. Obiettivo del premio è stimolare l’attenzione verso la qualità sensoriale da parte degli addetti ai lavori e della stampa, chiamati a valutare l’oro bianco della Campania. La Giuria, sotto la guida di esperti assaggiatori, sarà composta da giornalisti”. Il Bufala Village – IV edizione si ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 29 agosto 2022) “In occasione delVillage 2022 si terrà ladel, organizzato da A1Expo, in collaborazione con Coldiretti Caserta e ConsorziodiCampana Dop”. Ne dà notizia Coldiretti Campania precisando che “ilha lo scopo di valorizzare la produzione dididel territorio compreso nell’areale Dop. Obiettivo delè stimolare l’attenzione verso la qualità sensoriale da parte degli addetti ai lavori e della stampa, chiamati a valutare l’oro bianco della Campania. La Giuria, sotto la guida di esperti assaggiatori, sarà composta da giornalisti”. IlVillage – IVsi ...

jamyianswiss : Rotini salsa crudo con ciliegine mozzarella. #summermeal #thatsitalian @ University Heights, San Diego - il_misantropo : @alecat01118439 Vabbè allora stasera mano foto di prosciutto e mozzarella ?? (Però prosciutto San Daniele DOC Dall'… - bdfc339b406d492 : On the above pizza Lori said,”Regina Margherita Pizza – San Marzano tomato sauce, basil, bufala mozzarella cheese &… -